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3 bin yaşındaki bebek

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3 bin yaşındaki bebek
GAZİANTEP'teki Medusa Arkeolojik Cam Eserler Müzesi'nde sergilenen milattan önce bin yıllarında topraktan yapıldığı ve Yunanlılar tarafından tiyatro oyunlarında kullanıldığı belirtilen kukla bebek, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'te kurulan Türkiye’nin ilk cam müzesi Medusa Arkeolojik Cam Eserler Müzesi'nde Bizans ve Roma Dönemi’ne ait yaklaşık 6 bin parça eser sergileniyor. Müzede, kadınların 2'nci ve 3'üncü yüzyıllarda kullandığı cam takıların yanı sıra, bronz ve pişirilmiş topraktan yapılmış birçok tarihi eserler de sergileniyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği müzede, milattan önce bin yıllarında yapılan kukla bebek, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Kolları, ayakları ve başı hareket ettirilebilen bebeğin, Yunanlılar tarafından tiyatro oyunlarında kullanıldığı belirtildi.

'TÜRKİYE'DE TEK'

Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, kukla bebeğin nadir bulunan bir eser ve Türkiye'de tek olduğunu kaydederek şöyle dedi:

"Müzemizdeki Yunan dönemine ait sıcak topraktan yapılmış kukla bebek yoğun ilgi görüyor. Yunan döneminde tiyatrolarda, kukla bebek kullanılmış. Tarih olarak 3 bin yıl öncesine ait bir bebektir. Türkiye'de devlet müzeleri ve özel müzeler olmak üzere tüm kayıtlara baktığımızda bu kukla bebekten sadece bir tane bulunuyor. Bu kukla bebek, Türkiye'de tek ve müzemizde sergileniyor."

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