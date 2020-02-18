3 ADAM neden dağıldı?

İbrahim büyükak, 3 ADAM'ın neden dağıldığını açıkladı

İbrahim Büyükak 3 ADAM'ın ayrılık sebebini ilk defa açıkladı;

"Farklı bir hikayenin içerisine girmek istedik. Üçümüzün bir yerde başka idealleri de var. Sonuçta biz bir müzik grubu değiliz. Müzik yapmıyoruz. Mesela MFÖ yıllarca şahane eserler ortaya çıkarttılar ve hep dinledik. Bizim yaptığımız farklı bir iş açıkçası… Hepimizin başka özellikleri var. Tamamen bir işin içerisinde kalmak istemedik. Farklı şeyler yapıp daha başka dünyaların içerisine girmek istedik. Arkadaşlığımız baki ama ömür çok kısa… 3 Adam Güzel bir hikayeydi ama bir yerde durması gerekiyordu. Gün olur beraber bir şey yaparız. Zaten Oğuz’la bir film yaptık. Eser’le de bir şeyler yapabiliriz. Şu anlık kendi dünyalarımızdayız diyebilirim." diyerek cevap verdi.