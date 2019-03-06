29 OCAK'TA YAZDIM, 4 MART'TA AÇIKLANDI

"...Ülkemizde herkesin adını bildiği 5 büyük market zinciri bulunuyor…Toplam şube sayıları da 23 bin civarında…

Bu 23 bin marketin arasında yer alan 3 market zincirinin ülke genelinde 19 bin şubesi var…

Neredeyse pazarın %85’in sahip olan bu üç market (BİM, ŞOK, A 101) muhafazakar yapısıyla biliniyor…

Peki ama, Cumhurbaşkanının çağrısına neden uymuyorlar?…

Neden fiyatlarını insaflı bir çizgiye çekmiyorlar…

İşte bu çok ilginç çok!!!"