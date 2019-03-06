29 OCAK'TA YAZDIM, 4 MART'TA AÇIKLANDI

Uğur Güneri / Yazar

"...Ülkemizde herkesin adını bildiği 5 büyük market zinciri bulunuyor…Toplam şube sayıları da 23 bin civarında… Bu 23 bin marketin arasında yer alan 3 market zincirinin ülke genelinde 19 bin şubesi var…

Neredeyse pazarın %85’in sahip olan bu üç market (BİM, ŞOK, A 101) muhafazakar yapısıyla biliniyor…

Peki ama, Cumhurbaşkanının çağrısına neden uymuyorlar?…

Neden fiyatlarını insaflı bir çizgiye çekmiyorlar…

İşte bu çok ilginç çok!!!"

YUKARIDAKİ SATIRLARLA BİTİRMİŞTİM YAZIMI...

Evet, başta Cumhurbaşkanı, bakanlar o günlerde "tezgah var, bunlar stokçu, ülkeye düşman" gibisinden en ağır sözleri ediyordu marketler ve aracılara...

Ve sonunda beklenen oldu... Neredeyse geniş zincirlere sahip bütün marketlere soruşturma açıldığı açıklandı... Bunlara yüklü para cezaları gelecek...

İlginç olan ise soruşturma açılan marketler arasında en çok pazar payına sahip olanlar da İktidara yakın olan muhafazakar ailelere ait...

NEDEN YARDIMCI OLMADILAR

İnsan sormadan edemiyor?

Sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş fiyatlarda, marketleri uyaran, yardım bekleyen ve siyaseten de desteklediğiniz hükümete neden yardım edip rekabet kurallarını ihlale devam ettiniz, fiyatları aşağı çekmediniz?

Ve; " Nasıl olsa hükümete yakınız. Bize bir şey olmaz. Biz kazancımıza bakalım" zihniyetine mi teslim oldunuz?...

Cumhurbaşkanı, seçimler nedeniyle halkı yine biz-onlar; MİLLET-ZİLLET diye ikiye ayırmaya devam etmesine ediyor ama sebze-meyve konusunda tarafsız bir lider portresi çizdi. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını tahmin etmeyenler de fena halde yanıldı...