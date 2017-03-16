28 ilde kuvvetli kar alarmı

Baharı beklerken karakış geri döndü. Kar ve tipi bir çok ilde köy yollarını kapatırken son hava durumu tahminine göre asıl yarın çok kuvvetli bir kar yağışı geliyor.

Van, Bitlis, Hakkari ile Muş'ta kar ve tipi dolayısıyla 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Meteoroloji'den gelen kuvvetli kar yağışı uyarısı şaşkınlık yarattı. Bugün 7 ilde kar yağışı etkili olurken, asıl fırtına yarın kopacak. Hava durumu tahminine göre de bu kar yağışı tipiyle birlikte ve yer yer çok kuvvetli olacak. Meteorolojinin tahminine göre 17 Mart cuma günü kar yağışı altında olacak iller şunlar:

Kastamonu, Karabük, Bolu, Ankara, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Van, Erzurum, Hakkari ve Bitlis.A