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27 Temmuz'dan beri haber alınamıyordu!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay aradan sonra ilk kez görüntülendi.
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Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Trump’a ‘Türkiye’de değilsin’Nancy Pelosi, Başkan Trump’ın ‘otokrat’ lider olarak tanımladığı Erdoğan’a hayranlık duyduğunu belirterek, ‘Ancak kendisine hatırlatırım. Sayın Başkan Türkiye’de değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri’ndesiniz. Burası demokrasi’ dedi.
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- 20:05 - Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
- 19:59 - 27 Temmuz'dan beri haber alınamıyordu!
- 19:50 - Ermeniler Karabağ'ı terk ediyor: Durumumuz çok kötü
- 19:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
- 16:10 - Azerbaycan: Ermenistan S-300 füze sistemlerini harekete geçirdi
- 16:07 - İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
- 16:04 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerybaycan açıklaması
- 16:01 - Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı
- 15:57 - ABD'de yangın kabusu sürüyor
- 18:08 - Klip çekimi için koronayı göze alıp Amerikaya gitti
- 15:08 - Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
- 15:04 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı
- 15:01 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
- 02:36 - Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
- 02:30 - Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz
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