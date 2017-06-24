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26 yaşındaki genç kız bu hale geldi !

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26 yaşındaki genç kız bu hale geldi !
Bugüne kadar okuduğunuz "40 yaşında ama 20 gibi görünüyor" gibi haberlerin hepsini bir anlığına unutun. Çünkü birazdan bunun tam tersi bir öykü okuyacaksınız.

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