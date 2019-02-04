26. Troya kültür sanat ödülleri açıklandı

1992'de Bakırköy'de kurulan, ulusal kültürümüzü korumayı, yaşatmayı ve bu yolla çağdaş kültüre ulaşmayı ilke edinen Troya Folklor Araştırmaları Derneği, kurulduğu tarihten itibaren her yıl ödül vermeyi gelenek haline getirmiştir.

Ödüller, derneğin kuruluş ve mücadele felsefesi doğrultusunda emek vermiş, yıllarını kültürümüzü araştırmaya, zenginleştirmeye, gelecek kuşaklara bir kültür mirası olarak bozulmadan aktarmaya adamış; uğraşlarını ve başarılarını çeşitli alanlarda sergileyerek çağdaş, demokratik, laik, aydınlanmacı kültürümüzün oluşumuna katkıda bulunmuş mücadeleci bilim insanı, sanatçı ve kurumlara verilmektedir. 26. Troya Kültür-Sanat Ödülleri sahipleri de bu niteliklere sahip kişi ve kurumlardan seçilmiştir. Bakırköy Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek 26.Troya Kültür-Sanat Ödülleri Töreni; 16 Şubat Cumartesi günü, saat 19.00’da, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Dernek Başkanı Erdoğan Ünlü ve Ödül Komitesi Başkanı A.İlhan Gülek’in ev sahipliğinde Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapılacaktır.