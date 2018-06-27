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26 Haziran 2018 Reyting Sonuçları

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26 Haziran 2018 Reyting Sonuçları
26 Haziran 2018 Salı günü reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 18.4 share ile TV 8'in reyting rekortmeni yarışma programı Survivor zirvede yer aldı.

İkinci sırada 17.15 share ile TRT 1'de yayınlanan Nijerya - Arjantin FIFA 2018 Dünya Kupası Karşılaşması yer alırken,  üçüncü sırada ise 18.35 share ile Star TV'nin yeni dizisi Erkenci Kuş yer aldı.

AB grubunda ise  Nijerya - Arjantin FIFA 2018 Dünya Kupası Karşılaşması 22.38 share ile zirvede yer aldı.

İkinci sırada 20.75 share ile Erkenci Kuş yer alırken, üçüncü sırada ise 17.25 share ile Survivor Karşılaşması yer aldı.

ABC grubunda da zirvenin sahibi 21.71 share ile Nijerya - Arjantin FIFA 2018 Dünya Kupası Karşılaşması oldu.

İkinci sırada 19.04 share ile Survivor , üçüncü sırada ise 18.17 share ile Erkenci Kuş yer aldı.

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