25 Haziran'da Kabustan Uyanacağız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'ya parti rozetini takmak üzere Fethiye'de vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'ya parti rozetini takmak üzere Fethiye'de vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener konuşması sırasında Atatürk'e hakaret davasında yargılanan Yavuz Bahadıroğlu'nun 'Harp hiledir' tweetine de cevap vererek, "Kendini Erdoğan’a sevdirmek için uğraşan bir zatın bir sözü var 'Harp halidir her şey mubahtır' Geçen referandumdaki gibi YSK üzerinden bir hileye başvurursanız bütün fetvalarınızı size yediririm" dedi.

Saatcı’nın kısa bir tanıtımıyla başlayan program Fethiye İYİ Parti İl Başkanı Suat Aybek, açılış konuşmasını yaptı. Aybek’in ardından Saatcı kürsüye davet edildi.

Saatcı’nın açıklamaları şöyle:

“DÜŞMEYE GÖR, EN YAKININ BİLE VURUR”

“Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adı ile… Bugün Türkiye tarihinin ilk kadın Cumhurbaşkanının yolunda atılan tarihi bir adıma şahitlik ediyoruz. Yolumuz açık olsun. Biz hangi partide olursak olalım rozet taşımayız. Bizim hizmetimiz Fethiyelileredir. Bizim için hayat görevini başarmaktan ibarettir. 99'dan bu yana bize destek veren arkadaşlara bu meydandan teşekkür etmek istiyorum.Herkes atıp tutuyor düşmeye göre en yakının bile vurur. 28 Şubat sürecinde devrin güçlü generaline “Kazıklı voyvoda” diyebilmek için mangal gibi bir yürek lazım biz böyle bir kadının arkasında yürüyoruz. Sayın Genel Başkanım zor bir adam aldın şimdiden söyleyeyim.

“KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK”

Bu milletin sağı solu belli olmaz. Aynı bugünkü gibi medya tek kişinin elindeydi ama kaybettiler. 2002'de muhtar olamaz denen sayın cumhurbaşkanı nerelere geldi. Şimdi sıra bizde, Sayın Meral Akşener'de. Korkunun ecele faydası yok.2002'den beri muhalefetteyim ben. Ben sizin adınıza söz veremem ama Allah bizi iktidara getirirse ilk elimizi atacağımız büyük şehir yasası olacak.Seçim şartlarının eşit olmadığı ortada ancak biz kazanacağız. İyiler kaybetmez. Cuma hutbesini kendini kalkan edip “Tabii ki yakınlarımı gözeteceğim” demeyeceksin. Şimdi bu aralar da ‘Reis' lafına taktım. Onların geldiği yere bakarsan mücahit demek lazım Erdoğan’a.”

Saatcı'nın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Akşener şöyle konuştu:

“EVLERİNİ ÖZLEMİŞLERDİR, EVLERİNE GÖNDERECEĞİZ”

Öncelikle bu meydanda bizlerle beraber olan, bize destek olmak için genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, çok değerli kardeşimlerimle, buna vesile olan çok değerli kardeşim Behçet Saatcı'ya teşekkür ediyorum, Allah hem onlardan hem de sizlerden razı olsun.

Bu meydanı dolduranların ne anlama geldiğini biliyorum. Çalışanların tereddüt ettiği ülkede, OHAL'in devam ettiği ülkede cesurlar hareketi bu meydanı doldurdu. Aynı 1919'da olduğu gibi sizin iradenizle, sizin duruma vaziyet etmenizle, sandıkta evlerine göndereceğiz.

Şimdi bakın, farkında değiller çok yoruldular. Eşleri özledi, torunları özledi, çocukları özledi. 16 senedir yoruldular. Çeneleri düştü, konuştukça Türkiye batıyor. Bu arkadaşları evlerine göndereceğiz. 2 buçuk yıldır bağırıyorlar, Başbakan Meral diye… Yapmayın üzülüyorlar. 2 Başbakan değişti, şimdi de Cumhurbaşkanı değişecek sayenizde…

“ABİLERİN BU KADAR KORKTUĞUNDAN HABERİM YOKTU”

24 Haziran'da bir seçim kararı açıkladı. Açıklayan kim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, dile getiren kim? Saray'ın küçük ortağı Bahçeli… Abilerin bu kadar korktuğundan bu kadar haberim yoktu. Dün abiler ikiledi. Bizim için mesele değil, hazırız.

İddia ediyorum en hazır parti biziz… Darbelerden sonra sıfırdan kuruldular. Hepsi grup kurarak parti kurdular. Birçok ilde, ilçede teşkilatımız var. İnşallah buralardan milletvekili çıkaracağız.

İYİ Parti hiçbir partinin devamı, kardeşi, yandaşı değildir.

“GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIM”

Bu milletin mensuplarının kurduğu, kurdurduğu yapıdır. Herkesi kucaklayan partidir. Onun için bizi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Buradan abidik gubidiklere alışmışlara sesleniyorum ayağınızı denk alın. İYİ Parti'nin seçimlere girmek için hiçbir şartı eksik değildi. Eğer engel olmaya kalkarsanız bende Meral Akşener'sem o gök kubbeyi başınıza yıkarım. Buradan size bir çağrım var İYİ Parti sandıklara sahip çıkacak ama sizler de sandıklarınıza sahip çıkacaksınız. Kendini Erdoğan'a sevdirmek için uğraşan bir zatın bir sözü var “Harp halidir her şey mubahtır” Geçen referandumdaki gibi YSK üzerinden bir hileye başvurursanız bütün fetvalarınızı size yediririm.

Sayın Erdoğan'a uzun zamandan beri soruyordum “İttifakı neden yaptınız” diye. Dün ortaya çıktı, çekmecelerindeki anketler o kadar kötü ki apar topar seçime gidiyorlar. Biz seçime hazırız…”

“MERAL KARDEŞİM” DİYECEK DİYE KORKUYORUM”

FETÖ'yle ittifak kurmuşlardı daha önce. Şimdi bakıyoruz FETÖ operasyonları yapılıyor ama soru çalmalarla ilgili tek bir söz, tek bir adım yok. Çünkü bunlar cürüm ortağı. Beraber çaldılar o soruları.

Şimdi de MHP ile çıkar ittifakı kurdular. Bırakın istedikleri ittifakı kursunlar. Habur rezaletine izin verenler Yerli milli öyle mi? Oslo sürecini yürütenler yerli milli öyle mi? Bakın görün kim yerli kim milli kim hain!

Ben çok korkuyorum bir gün bana da “Meral Kardeşim” diyecek diye. Bastığı yerde ot bitmiyor. Şimdi iki kardeş oldular hayırlı olsun ama bizden uzak olsun.

Biz çiftçimizle ittifak yapıyoruz. Biz çocuğuna her türlü gayreti gösterip okutup 4 sene sonra iş bulamayan anne ve babalarla ittifak yapıyoruz. Biz pancar işçisi şeker işçisiyle ittifak yapıyoruz. Biz ilginç isimli vakıflarda tacize tecavüze uğrayan mağdurlarımızla ittifak yapıyoruz.

“25'İNDE KABUSTAN UYANACAĞIZ”

Ve biz bugün bu meydandan uyum yasaları nasıl çıkacak derken biz Seçim kampanyasını başlattığımız Fethiye'de sizlerle ittifak yapıyoruz ve seçimi başlatıyoruz.

Allah'ın izniyle 25 Haziran'da bir düşünün balkon konuşmasında bir abi yanında bakanları yandaş inşaat şirketleri tabii damatlar… Böyle bir konuşma düşünün.

Bir Başka balkon konuşması düşünün yanımda Behçet Başkan gibi başkanlarımız, aranızdan kadınlar, gençler, erkekler ve çocuklarla yepyeni yüzlerle sizin için çalışmaya ant içmiş kadroyla. Birleştirici kutuplaştırmayan bir dille siyaset yapmayı görev bilmiş bir cumhurbaşkanı.

25'inde bu kabustan uyanacağız…”