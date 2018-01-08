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25 Askerin Şehit Olduğu Patlama için Flaş Karar

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25 Askerin Şehit Olduğu Patlama için Flaş Karar
Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davada, emekli Albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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