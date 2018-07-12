  • BIST 89.405
  • Altın 194,587
  • Dolar 4,8508
  • Euro 5,6619
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKATBMM’de ikinci tur sona erdi!

24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu!

»
24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu!
Çocuklara tacizden askeri casusluğa kadar 30 suçlama yöneltilen Adnan hoca ve 234 müridinin tüm mal varlıklarına el konuldu

Polis, 2 yıl süren takipten sonra dün Adnan hoca ve 234 müridine 4 ilde şafak operasyonu düzenledi.

170 kişi gözaltında. Çengelköy’deki villasına giden Adnan Oktar, polisi görünce kaçtığı Sarıyer’deki evinde yakalandı. 

Yardımcısı Dr. Oktar Babuna gözaltına alındı. yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişi Adnan Hoca’dan şikayetçi oldu.

DEHŞET İFADELER

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Örgütten kaçıp itirafçı olanların iddiaları kan dondurdu: 95 örgüt evi var. Erkek müritler, bölge bölge çalışıyor. Zengin muhitlerde kandırdıkları kadınları evlere getiriyorlar.

Bu kadınlara çekilen ilişki görüntüleri ile şantaj yapılıyor. Tuvaletlerde bile kamera vardı. İtaatsizlikten ceza alan kadına 24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu. Tacize uğrayanlar arasında çocuklar da vardı.

HAYALİ İHRACATTAN MİLYONLAR KAZANMIŞ

Paravan şirketlerle milyonlarca liralık hayali ihracat yaptığı da ortaya çıkan Adnan Oktar’ın villasındaki 16 lüks araç ile çok sayıda tarihi esere de el kondu.

SUÇLANMA SAYISIYLA TARİHE GEÇTİ

Adnan hoca ve örgütüne ‘Çocuklara tacizden askeri casusluğa’ kadar 30 ayrı suçlama yöneltildi. Türkiye tarihinde ilk kez bir örgüt bu kadar çeşitli suçtan sorumlu tutuldu.

'KEDİCİKLER'LE ŞANTAJ

Adnan Oktar, A9 isimli TV kanalında ‘Kedicik’ diye isim taktığı kadınlar ile program yapıyordu. İtirafçıların verdiği bilgiye göre; mürit kadınlar nüfuzlu yerli-yabancı kişilere şantaj yapmak için de kullanılıyordu. Ayrıca kadınlar, mürit erkeklerin seks kölesiydi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet kurbanlık fiyatlarını açıkladı12 Temmuz 2018 Perşembe 13:43
  • Yolcunun parasını çalan muavin gözaltında12 Temmuz 2018 Perşembe 13:18
  • Silvan'da 12 gündür aranan Yusuf’un cesedi bulundu12 Temmuz 2018 Perşembe 13:10
  • Oktar'ın en bilinen kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı mı?12 Temmuz 2018 Perşembe 11:51
  • Şehitler köprüsü davasında karar çıktı12 Temmuz 2018 Perşembe 11:21
  • Eski kedicik Ceylan Özgül'den şok açıklamalar12 Temmuz 2018 Perşembe 10:09
  • 15 Mehmetçiğimizin katilinin üzerinden ne çıktı?12 Temmuz 2018 Perşembe 09:34
  • Adnan Oktar'ın avukatından flaş açıklamalar12 Temmuz 2018 Perşembe 09:14
  • İşte Adnan Oktar'ın şatafatlı yaşamı11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:01
  • Kızları Adnan Oktar tarafından alıkonulan Baba konuştu11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim