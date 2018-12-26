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24 saat korunuyor

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24 saat korunuyor
Manisa'nın Demirci ilçesindeki Sidas Antik Kenti'nde, tarihi eser kaçakçıları tarafından 2 metre çukur kazılarak ortaya çıkarıldıktan sonra götürülmek istenen tavus kuşu motifli yer mozaiğinin bin 800 yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

Kaçak kazının yapıldığı alan koruma altına alınarak 24 saat kesintisiz başında nöbetçi tutulduğu bildirildi.
Jandarma ve polis ekipleri, özellikle antik kent ve sit alanları  çevresinde izinsiz kazı yaparak tarihi eser kaçaklığı yapan şüphelilere yönelik  yoğun mesai harcıyor. 21 Aralık'ta Sidas Antik Kenti'nde bulunan tavus kuşu  motifli mozaikle ilgili detaylar ortaya çıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan 9 şüpheli, yaklaşık 9 ay  önce geldikleri Sidas Antik Kenti'nde 2 metre çukur kazarak buldukları mozaiğin  fotoğrafını çekip üzerine naylon ve toprakla örttü.

Tarihi eseri satmak için müşteri arayışına giren ve bir kişiyle  anlaştığı belirtilen zanlılar geçen hafta mozaiği çıkartmak için antik kente  geldiklerinde jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Aralarında emekli bir yarbayın da bulunduğu 9 şüpheli, sevk  edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın  ardından kaçak kazının yapıldığı alan koruma altına alındı. 24 saat kesintisiz  başında nöbetçinin beklediği mozaik, Manisa Müze Müdürlüğünden gelen yetkililer  tarafından incelendi.

İncelemede üzerinde tavus kuşu motifli yer alan mozaiğin yaklaşık bin  800 yıllık olduğu kaydedildi.

Mozaik, önümüzdeki günlerde bulunduğu yerden çıkarılarak Manisa  Müzesinde sergilenecek.

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