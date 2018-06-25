24 Haziran Reyting Sonuçları

Türkiye 24 Haziran 2018'de sandık başına gitti, Yüzde 52,55 oyla Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden zaferle çıktı.

Seçim sonuçlarına damgasını vuran ise FOX Seçim Özel Yayını oldu.

Reyting sonuçları az önce açıklandı. Tüm televizyonlar seçim yayını yaptı ama Türkiye FOX ekranlarına kilitlendi.

24 haziran reyting sonuçlarına göre, Total, AB ve ABC gruplarında FOX'un seçim yayınları zirveye yerleşti.

İlk 100 program listesinde ilk 5 program FOX'a ait.

Totalde FOX'ta ilk Yorumlar yüzde 29.86, FOX'ta Seçim Analiz yüzde 26.93, FOX Seçim 2018 ise 30.37 oranında share aldı.

AB Grubunda birinci sırada FOX'ta Seçim Analiz yer aldı ve 36.66 share elde etti. İkinci sırada 38.49 share ile FOX'ta ilk yorumlar, üçüncü sırada FOX Seçim 2018 yer aldı.