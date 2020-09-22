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24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

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24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtay'daki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.

 Mütalaada, aralarında Sadrettin Sarıkaya ve Vedat Dalda'nın da bulunduğu 24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mütalaada, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl'ün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

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