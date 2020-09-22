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24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtay'daki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.
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