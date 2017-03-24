236 Türk o ülkeye iltica talebinde bulundu

Türkiye’de darbe girişiminden bu yana “artan sayıda" Türk vatandaşının Yunanistan’dan iltica hakkını istediği belirtildi.

Türkiye’de darbe girişiminden bu yana “artan sayıda" Türk vatandaşının Yunanistan’dan iltica hakkını istediği belirtilirken Temmuz 2016’dan Şubat ayına kadar “236 Türk’ün iltica talebinde bulunduğu” bildirildi.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, “Türk iltica talepleri artıyor” başlığı ile verdiği haberinde İltica Kurumu’nun resmi verilerine dayanarak “Geçen Temmuz ayından Şubat ayına kadar 236 Türk iltica talebinde bulundu” diye yazdı. Haberde şöyle denildi:

“2016 yılının başından 15 Temmuz darbe girişiminin arifesine kadar 51 Türk Yunanistan’da iltica talebinde bulundu. 2015 yılında 43, 2014 yılında ise 41 başvuru varken 2013 yılında ise sadece 17 başvuru olmuştu.”

Yunan gazetesinin, 2016 yılında 15 Temmuz’dan yılın sonuna kadar 138 başvurunun alındığını anlattığı haberine göre “Eğilim 2017 yılında da devam etti ve Ocak-Şubat döneminde 98 başvuru yapıldı”.

Bu arada, Temmuz 2016’dan bu yana yapılan başvuruların çoğunun hala Yunan makamlarınca incelendiğini belirten gazete, darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci subayın ise hala başvurularının sonuçlarını beklediklerine dikkat çekti.