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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yaşı, bu kez balkonlardan da olsa coşkuyla kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu evlere dolarken balkonlar ve pencereler kırmızı beyaza büründü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir asrı doldurduğu bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs önlemlerine uygun şekilde farklı bir coşkuyla kutlanıyor. Tüm Türkiye’de pencerelerini, balkonlarını bayraklar ve çocukların 23 Nisan resimleriyle süsleyen vatandaşlar bu akşam saat 21.00’de evlerinden hep birlikte İstiklal Marşı’nı seslendirerek milli bayram coşkusunu yaşayacak.

İSTİKLAL SAVAŞI YÜRÜTEN TEK MECLİS

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1929’da çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 91 yıldır dünyanın tek çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl açılışının 100’üncü yılını kutlayan Meclis’te planlanan görkemli etkinlikler salgınla mücadele amacıyla ertelendi. Atatürk’ün 100 yıl önce işgal altında kurduğu ve dünyada İstiklal Savaşı yürüten tek parlamento olan TBMM, bir asır sonra halk sağlığını tehdit eden riskler nedeniyle zor şartlarda yıldönümünü kutluyor. Başkentte ilk tören bu sabah TBMM’de Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak. Bu törene partilerin temsilcileri ve sınırlı sayıda milletvekilinin katılması bekleniyor.

YÜZ YILLIK BAYRAK YENİLENDİ

Devlet erkânı, saat 09.15’te Anıtkabir’deki törende bir araya gelecek. Bu törenin de sosyal mesafe kuralına uygun yapılması amacıyla önlemler alındı. Ankara’da daha sonra Birinci Meclis’te istiklal mücadelesini yürüten mebuslar ve tüm şehitler için anma töreni yapılacak. Burada, 23 Nisan 1920’de en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in yaptığı açış konuşması yeniden seslendirilecek. 100 yıl önce Meclis’in açılışında göndere çekilen Türk bayrağı da restorasyon sonrası sergiye konulacak.

ÖZEL OTURUM DÜZENLENİYOR

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te özel oturum yapacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un açılışını yapacağı özel oturumda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 10’ar dakika konuşacak. Grubu olmayan partilerin temsilcileri de 3’er dakika konuşma yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de görüşmeye katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel oturuma katılması beklenmiyor. Bazı milletvekillerinin de konuşmaları kulisten takip etmesi öngörülüyor.

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