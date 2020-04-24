23 Nisan 2020 Reyting Sonuçları

23 Nisan 2020 Perşembe gününe ait reyting sonuçları az önce belli oldu. En çok hangi yapımlar izlendi? Haber bültenlerinde durum ne?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında saat 21'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bütün Türkiye balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı söyledi.

Bayram coşkusunun yaşandığı 23 Nisan akşamına damgasını vuran yapım ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber oldu.

Total ve AB grubunda en çok izlenen program olan Fatih Portakal ile FOX Ana Haber'in ardından Survivor ikinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan Mesajı üçüncü oldu.

İşte reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 SURVIVOR TV8

3 CUMHURBASKANI ERDOGAN 23 NISAN MESAJI TV8

4 AKSAM BULTENI SHOW TV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 BUCUR (T.S) SHOW TV

7 EYYVAH EYVAH 3 (T.S) STAR TV

8 SICAK GELISME KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SIRINLER 3 KAYIP KOY (Y.S) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 SURVIVOR TV8

3 CUMHURBASKANI ERDOGAN 23 NISAN MESAJI TV8

4 EYYVAH EYVAH 3 (T.S) STAR TV

5 BUCUR (T.S) SHOW TV

6 AKSAM BULTENI SHOW TV

7 EL DEGMEMIS ASK (T.S) TV8

8 SIRINLER 3 KAYIP KOY (Y.S) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX