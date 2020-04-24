  • BIST 98.883
  • Altın 387,089
  • Dolar 6,9621
  • Euro 7,4931
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATBMM 100 yaşında! Devlet erkânı Ata’nın huzuruna çıktı

23 Nisan 2020 Reyting Sonuçları

»
23 Nisan 2020 Reyting Sonuçları
23 Nisan 2020 Perşembe gününe ait reyting sonuçları az önce belli oldu. En çok hangi yapımlar izlendi? Haber bültenlerinde durum ne?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında saat 21'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bütün Türkiye balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı söyledi.
 
Bayram coşkusunun yaşandığı 23 Nisan akşamına damgasını vuran yapım ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber oldu.
 
Total ve AB grubunda en çok izlenen program olan Fatih Portakal ile FOX Ana Haber'in ardından Survivor ikinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan Mesajı üçüncü oldu.
 
İşte reyting sonuçları:
 
TOTAL İLK 10 PROGRAM
 
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
2 SURVIVOR TV8
3 CUMHURBASKANI ERDOGAN 23 NISAN MESAJI TV8
4 AKSAM BULTENI SHOW TV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 BUCUR (T.S) SHOW TV
7 EYYVAH EYVAH 3 (T.S) STAR TV
8 SICAK GELISME KANAL D
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 SIRINLER 3 KAYIP KOY (Y.S) ATV
AB İLK 10 PROGRAM
 
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
2 SURVIVOR TV8
3 CUMHURBASKANI ERDOGAN 23 NISAN MESAJI TV8
4 EYYVAH EYVAH 3 (T.S) STAR TV
5 BUCUR (T.S) SHOW TV
6 AKSAM BULTENI SHOW TV
7 EL DEGMEMIS ASK (T.S) TV8
8 SIRINLER 3 KAYIP KOY (Y.S) ATV
9 ESRA EROL'DA ATV
10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hadise Kaan Aşkını Artık Gizlemiyor23 Nisan 2020 Perşembe 12:43
  • 22 Nisan 2020 Reyting Sonuçları23 Nisan 2020 Perşembe 10:59
  • İçişleri Bakanlığından Açıklama23 Nisan 2020 Perşembe 10:49
  • Ölü Sayısı 180 Bini Geçti23 Nisan 2020 Perşembe 09:48
  • Denetimler Başladı23 Nisan 2020 Perşembe 09:36
  • Meclis 100 Yaşında Törenler Başladı23 Nisan 2020 Perşembe 09:32
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun23 Nisan 2020 Perşembe 09:29
  • Oktay Kaynarca Alaattin Çakıcı'ya Geçmiş Olsun Telefonu mu Açtı?22 Nisan 2020 Çarşamba 16:13
  • Salda Gölü'nde Tepki Çeken Görüntüler Sonrası Flaş Gelişme22 Nisan 2020 Çarşamba 12:13
  • İstanbul'da Tramvay Kazası22 Nisan 2020 Çarşamba 11:39
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim