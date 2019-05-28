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23 HAZİRAN'DA İMAMOĞLU'NUN 18 RAKİBİ VAR

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23 HAZİRAN'DA İMAMOĞLU'NUN 18 RAKİBİ VAR
İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde yarışacak kesin aday listesini açıkladı.

Buna göre Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın yanı sıra pusulada 17 adayın daha ismi olacak.

23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimde yarışacak kesin aday listesi açıklandı.

Listeye göre; Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel’in yanı sıra 15 bağımsız aday daha yarışa girecek.

Yani pusulada toplam 19 isim yer alacak.

31 MART’TA 24 BAĞIMSIZ ADAY VARDI

31 Mart’ta yapılan seçimlerde 24 bağımsız aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuştu.

Bu adaylardan 9’u, 23 Haziran seçimlerinden çekildi. 15 isim ise adaylıklarını korudu.

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