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23 Haziran seçimlerinde hangi ajans verileri yayınlıyacak?

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23 Haziran seçimlerinde hangi ajans verileri yayınlıyacak?
31 Mart seçimlerinde Anadolu Ajansı’ndan veri akışının uzun bir süre durması sonrasında 23 Haziran’da ANKA Ajansı’ndan da seçim verisi gelecek.

KRT, seçim sonuçlarını ANKA Ajansı aracılığıyla canlı yayınlayacağını duyurdu.

Güneşim Medya’nın sahibi olduğu ANKA tüm medyaya servis yapacak.

31 Mart seçimlerinde Anadolu Ajansının veri akışını kesmesi, alternatif arayışları yarattı.
KRT, seçim sonucunu ANKA Ajansı aracılığıyla yayınlayacak.

KRT, 23 Haziran seçimlerinin sonuçlarını canlı yayınlayabilmek için son hazırlıklarını tamamladı. KRT'nin bu amaçla bir süre önce GÜNEŞİM MEDYA tarafından satın alınan ANKA Ajansı ile anlaşma yaptığı ve gerekli hazırlıkları tamamladığı öğrenildi.

KRT'nin seçim gecesi ANKA aracılığıyla sonuçları canlı yayınlayacağı belirtildi.

Öte yandan GÜNEŞİM MEDYA'nın sahibi olduğu ANKA'nın tüm medyaya servis yapacağı da öğrenildi.

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