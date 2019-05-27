23 HAZİRAN ANKET SONUÇLARI

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerine ilişkin anket şirketleri araştırmalarına hız vermeye başladı.

Bu doğrultuda Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir katıldığı bir televizyon programında iki aday arasındaki son oy farkını açıkladı.

YSK'nın almış olduğu kararla 31 Mart 2019'da yapılan İBB Başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Bu kararın ardından, kamuoyu araştırmacıları seçime 1 aydan az bir süre kalınca hazırladıkları anket sonuçlarını bir bir paylaşıyor . Bu şirketlerden biri de Optimar.Optimar'ın anketine göre yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde yapılan anketlerde iki adayın arasında yüzde 4'lük bir fark görülüyor.

Habertürk yayınında YSK'nın seçimleri iptal etme kararı vermeden önce yaptıkları çalışma sonucunu açıklayan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir; Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52, Binali Yıldırım'ın yüzde 48 oy alacaklarını tahmin ettiklerini ifade etti.