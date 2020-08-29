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2023'te piyasaya sürülecek

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2023'te piyasaya sürülecek
Japonya'da uçan arabanın yolculu deneme uçuşu yapıldı. Aracın yerden 1-2 metre yükseldiği ve ağla kaplı bir alanda 4 dakika boyunca havada kaldı.
Uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı... 2023'te piyasaya sürülecek

İnsanlık gökyüzünde uçan otomobillerle yolculuk yapma hayaline her geçen gün daha da yaklaşırken, "Japon SkyDrive" adlı şirket de dünya genelindeki "uçan otomobil" projelerinin yürütücülerinden biri oldu.

Uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı... 2023'te piyasaya sürülecek

Cuma günü basına açık yapılan test sürüşünde, pervaneli tek sürücülü uçan araba, yerden yaklaşık 2 metre havalanarak 4 dakika boyunca havada dolaştı.

Uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı... 2023'te piyasaya sürülecek

SD-03 adı verilen uçan arabanın elektrikle çalıştığı ifade edildi.

2023 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK
Uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı... 2023'te piyasaya sürülecek

Uçan araba projesinin sahibi SkyDrive girişimine başkanlık eden Tomohiro Fukuzawa basına yaptığı açıklamada, "uçan arabanın" 2023 yılına kadar günlük hayatta kullanılacak bir ürün haline gelmesini umduğunu söyledi.

Uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı... 2023'te piyasaya sürülecek

Fukuzawa, "Dünyanın 100'den fazla uçan araba projesinden sadece bir avuç dolusunun sürücüyle birlikte uçarak başarı sağladı" dedi. 

 
Uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı... 2023'te piyasaya sürülecek

Fukuzawa aracın havada 5 ile 10 dakika arasında havada kalabildiğini ancak yarım saat havada kalacak şekilde geliştirilirse Çin gibi diğer ülkelere gönderim yapma potansiyeli taşıdığını belirtti.

Uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı... 2023'te piyasaya sürülecek
Uçan otomobil hayaline bir adım daha yaklaşıldı... 2023'te piyasaya sürülecek
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