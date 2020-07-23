  • BIST 119.118
  • Altın 413,728
  • Dolar 6,8421
  • Euro 7,9251
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAŞok Haber DJ Caner Çalışır Vefat Etti İddiası Doğru Mu ?

2020 YAŞ kararları terfi listesi

»
2020 YAŞ kararları terfi listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik olmazken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.15'te başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, 45 dakika sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de hazır bulundu

 
 

YAŞ KARARLARI ONAYLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik olmadı.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den Türkiye'ye Teşekkür03 Mayıs 2020 Pazar 09:26
  • Adalet Bakanlığı 15 Mayıs'a Kadar Erteledi01 Mayıs 2020 Cuma 11:54
  • İBB Başkanı İmamoğlu Terörist İthamında Bulunanlara Cevap Verdi22 Nisan 2020 Çarşamba 12:57
  • Erdoğan'dan İnfaz Yasası Açıklaması14 Nisan 2020 Salı 16:30
  • Ak Parti'den Ekonomik Tedbir Kanun Teklifi14 Nisan 2020 Salı 16:19
  • Cuhmurbaşkanı Erdoğan'dan Haydar Baş için Taziye Mesajı14 Nisan 2020 Salı 16:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor: "Yasak Devam Edecek"13 Nisan 2020 Pazartesi 18:52
  • 'Tam Bir Saray Tiyatrosu'13 Nisan 2020 Pazartesi 09:35
  • 'İstifası Kabul Edilmemiştir Göreve Devam Edecektir'13 Nisan 2020 Pazartesi 09:29
  • Süleyman Soylu Gündemle İlgili Açıklamalarda Bulundu07 Nisan 2020 Salı 12:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim