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2019'un ilk düeti

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2019'un ilk düeti
Uzun bir aradan sonra yepyeni albümü Hilal Vakti ile sessizliğini bozan Hilal Özdemir albümün ilk çıkış türküsünü Zafer Algöz ile düet olan "Uyan Sunam" la yaptı.


 Zafer Algöz'ün rahmetli dedesi Haydar Telhüner eseri olan "Uyan Sunam "da usta oyuncu sesinin güzelliği ile dikkatleri çekiyor.

 Yapımcı ve yönetmenliğini Mustafa Budan'ın üstlendiği Hilal Vakti'nde halk müziğinin unutulmaya başlandığı bir dönemde "Uyan Sunam" da bir araya gelen Zafer Algöz ve Hilal Özdemir bu düetle gençlerin dikkatini çekmeye kararlı.

 Albümdeki diğer türkülerde yine ünlü isimlerle düet yapan Hilal Özdemir'e ,
 Zafer Algöz, Altan Gördüm ,Sümer Ezgü, İclal Aaydın ve Kadir Çöpdemir eşlik ediyorlar.

 Sinema filmleri ve yer aldığı dizilerle hayli yoğun günler geçiren Zafer Algöz, rahmetli dedesine ait Uyan Sunam 'da daha önce hiç düet teklifi almadığını, yakın dostu Hilal Özdemir'le yaptığı bu düetle çok heyecanlandığını ve dedesinin hatırasını kendi sesiyle yad etmenin gururunu taşıdığını belirtiyor.
 Hilal Vakti özenle seçilmiş eserleri ve muhteşem kadrosuyla şimdiden 2019 yılının iddialı çağdaş halk müziği proje  albümleri arasında yerini alacağa benziyor.

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