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2019-2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK- KAPANACAK?

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2019-2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK- KAPANACAK?
2019-2020 Okullar Ne Zaman Açılacak Kapanacak... Milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim döneminde "okullar ne zaman açılacak, 2020 ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün olacak, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak gibi sorul

İHA'nın haberine göre; 2019 Okulların açılış tarihi, 2020 ara tatil ne zaman başlıyor, 2020 okullar ne zaman kapanıyor?  gibi soruların detaylarını merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. İşte detaylar...
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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