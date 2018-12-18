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2018'de Kaybettiğimiz Ünlüler

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2018'de Kaybettiğimiz Ünlüler
2018'i geride bırakmaya hazırlanırken bu yıl hayatını kaybeden siyasetçi, sporcu, sanatçı, akademisyen ve tanınan ünlü isimleri bir araya getirdik.

Uzun yıllar Demans ve Koah tedavisi gören usta sanatçı Münir Özkul, 93 yaşında 5 Ocak 2018'de hayatını kaybetti.

Dondurmam Gaymak filmiyle adını duyuran sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, 15 Ocak 2018'de kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ünlü Türk halk müziği sanatçıcı Nuray Hafiftaş, kanserle olan mücadelesinde 14 şubat 2018'de yenik düştü.

Dünyaca ünlü fizikçi Stephan Hawking 14 Şubat 2018'de hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı'nın oyuncusu Tayfun Akalın 10 Aralık 2018'de kaldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Çocuklar Duymasın'ın Dursun'u Ercüment Balakoğlu, 24 Mart 2018'de 80 yaşında vefat etti. 

Ünlü oyuncu Ercan Yazcan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 9 Mart 2018'de hayatını kaybetti.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 2 Nisan 2018'de yaşamını yitirdi.

Kaynanalar'ın Tijen'i Prof. Dr. Sevda Aydan, 88 yaşında 6 Nisan 2018'de hayatını kaybetti.

Türk şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 1 Nisan 2018'de yaşamını yitirdi.

Genç Oyuncu Arda Öziri, 27 Mayıs 2018'de hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu Yıldırım Öcek, 3 Ekim 2018'de vefat etti.

7. Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan, 18 Ağustos 2018'de yaşamını yitirdi.

 Türk sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, senarist ve yapımcı Kemal İnci, 30 Eylül 2018'de hayatını kaybetti.

 Türk sanayici, iş insanı, profesyonel futbolcu ve Demirören Holding kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Erdoğan Demirören, 8 Haziran 2018'de vefat etti.

Türk basketbol oyuncusu, yorumcusu ve köşe yazarı İsmet Badem, 6 Eylül 2018'de hayata gözlerini yumdu.

Akciğer kanseriyle savaşan ünlü oyuncu Mehmet Uslu, 30 Eylül 2018'de yaşamını yitirdi.

Ünlü fotoğrafçı Ara Güler, 17 Ekim 2018'de hayatını kaybetti.

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