2018’DE DAKİKADA 2 KİŞİ İŞSİZ KALDI

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı ekonomik krizin etkisiyle 2018’de tüm zamanların rekorunu kırdı. 3.5 milyon işsiz kuruma kayıp yaptırdı CHP’li Gamze İlgezdi, “2018’de dakikada 2 kişi işsiz kaldı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı. 2003 yılında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 587 bini bulunurken, AKP döneminde yüzde 497 artış yaşandığını belirten İlgezdi, “3 milyon 509 bin 603 kayıtlı işsiz var. 2018'de dakikada 2 kişi işsiz kaldı” dedi.

KADIN VE GENÇLER

İlgezdi, İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısında rekor kırıldığını açıkladı. “Türkiye'nin işsizler ordusu, 2018 İŞKUR Raporunu” açıklayan İlgezdi, işsizlik rakamlarının çarpıcı seviyelere yükseldiğini belirterek, “2003 yılında 587 bin 479 olan kayıtlı işsiz sayısı AKP döneminde yüzde 497 arttı” diye konuştu.

Rapora göre, 2018 yılında kayıtlı olan işsizlerin yüzde 82'si kadın ve gençlerden oluştu. İlgezdi, “2003 yılından beri kadını sistematik olarak sadece aile içinde tanımlamaya yönelik politika üretenler, üniversite mezunlarına iş bulmak zorunda değiliz diyenler kayıtlı kadın ve genç işsizliğinin 2003'ten 2018'e yüzde 896 artmasına neden oldu” dedi. 2003'te 287 bin 303 olan genç ve kadın işsiz sayısı 2018 yılında 2 milyon 860 bin 989'a yükseldi. Başka bir ifadeyle 2018 yılında İŞKUR'a başvurarak iş arayan her 10 kişiden 8'ini kadın ve gençler oluşturdu.

16 YILIN REKORU

İlgezdi, işsizlik ödeneğine başvuru sayısının son 16 yılın rekorunu kırdığını belirterek, “2003 yılında 143 bin 155 olan işsizlik ödeneği başvuru sayısı 2018 yılında 1 milyon 635 bin 111'e yükseldi. İşsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış yüzde bin 42 olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.

Raporda yer alan çarpıcı verilere göre 2018 yılında dakikada 2 kişi işsiz kaldı. 2003 yılında 587 bin 479 olan kayıtlı işsiz sayısı 2018 yılında gelindiğinde yüzde 497 arttı. İŞKUR kayıtlarına göre toplam kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 509 bin 603 oldu. Böylece kayıtlı işsiz sayısı Cumhuriyet döneminin en yüksek seviyesine ulaştı.

Gamze Akkuş İlgezdi

DİPLOMALI İŞSİZLİK ARTTI

Her 100 işsizden 21'inin üniversite mezunu olduğunu aktaran Gamze Akkuş İlgezdi, “Üniversite mezunu kayıtlı işsiz sayısı çığ gibi büyüyor. 2003 yılında 36 bin 444 lisans ve/veya ön lisans mezunu kayıtlı işsiz varken, bu sayı 2017 yılında önce 616 bin 760'a, 2018 yılında ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 753 bin 767'ye ulaştı. 16 yılda diplomalı kayıtlı işsiz sayısındaki artış yüzde 1.968 oldu” dedi. 2003 yılında diplomalı kayıtlı işsiz kadın sayısı 14 bin 626 iken bu sayı 2017 yılında 348 bin 896'ya, 2018 yılında ise yüzde 2 bin 945 artışla 445 bin 300'e yükseldi. 2018 yılı itibarıyla Türkiye'deki diplomalı 753 bin 767 kayıtlı işsizin yüzde 59'unu kadınlar oluşturdu. Bu oran 2003'te yüzde 40 düzeyindeydi.