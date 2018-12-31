2018 beni olgunlaştırdı

Güzel oyuncu Hande erçel 2018 de yaşadıklarını ve yeni yıldan beklentilerinini anlattı.

Güzel oyuncu yeni yılın her şeyden önce yeni umutlar olduğunu söyleyerek "Yeni dönemlerin başlangıcıdır. Her yer ışıl ışıldır ya, bu ışıltılar bana hep dilek dilemeyi çağrıştırır. İstediğin kadar dilek dileyebilir, hayallerini dilediğin gibi büyütebilirsin. Düşünsene, önünde kocaman, yepyeni bir yıl var. Ne çok hayalin sığar içine... Belki de birçok dileğin gerçekleşir."

2018 yılının kendisi için çok zor geçtiğini belirten Erçel annesinin hastalığını öğrenmesiyle adeta yıkıldığını şu sözlerle anlattı. "Öğrendiğinde insanın tüm gerçekliği değişiyor. Hayatın başka bir tarafıyla yüz yüze geliyorsun. Önce sarsıldım tabii, sonradan kanser hastalığıyla mücadele eden kişilerin bloglarını, tweet’lerini, kitaplarını okudum. Hem onlar hem yakınları aynı şeyi soruyor: Neden ben, neden biz? Annem, benim hayatta gördüğüm en güçlü kişi. Herkes gibi benim de annem kahramanım, dokunulmaz, yüce... Bu yüzden başta kabullenemedim. Anlayamadım. Sindiremedim. Kanserin gerçekliğini, hastaneyle ev arasında mekik dokurken kavradım. Hastalık olmadan sağlığın öneminin anlaşılamadığını anladım. Bin yıl büyüdüm belki de bir yılda."

Bir sezondur ekranlarda olmayan güzel oyuncu yeni projesi "Halka" dizisi'nin çekimlerine başladı. Set ortamının çok keyifli geçtiğini belirten Erçel Yapım şirketi'nin çok hassas davrandığını bu sayede hem annesiyle ilgilendiğini hemde mesleğini yaptığını söyledi.