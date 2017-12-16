2017'ye Damga Vuran Magazin Olayları!

1 Adriana Lima-Metin hara aşkı! Şüphesiz bu yılın hem sosyal medyada hem de tüm medya kanallarında en çok ve en uzun süre konuşulan olaylarından biri Metin Hara ile Adriana Lima aşkı. Ünlü Victoria’s Secret meleği Adriana Lima’yı Metin Hara’yla ilk olarak Metin Hara’nın Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafta gördük.

2 İmzalı kitabını hediye eden ve beraber fotoğraf çekilip paylaşan ikili birbirinden oldukça etkilenmiş olacak ki kısa süre sonra havaalanında dudak dudağa görüntülendiler. Ardından Bodrum’da tatil yaparak ele güne aşklarını duyurdular. Son olarak Metin Hara’nın ünlü modele evlenme teklif edildiği iddia edildi. Tüm bu olaylar ise her ayrıntısıyla çok fazla konuşuldu.

3 Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı düğünü! Olaylı ilişkilerinin ardından beklenen oldu ve Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı Fransa’da evlendi. Önce Marsilya’daki Türk Konsolosluğu’nda nikah kıyıldı ardında St. Tropez’de 250 davetliyle birlikte bir düğün gerçekleşti. Düğün hazırlıklarından Şeyma Subaşı’nın gelinliklerine, davetlilerden düğünde Şeyma Subaşı ve Acın Ilıcalı’nın danslarına kadar birçok şey çok konuşuldu çok paylaşıldı.

4 Murat Başoğlu’nun yeğeni ile görüntüleri! Ünlü sunucu Murat Başoğlu, geçtiğimiz yaz teknede bir kadınla samimi bir şekilde görüntülendi. Yanındaki kişinin yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddia edildi. Murat Başoğlu iddiaları yalanlasa da Burcu Kabadayı amcasının alkollü olduğunu ve öptüğünü söyledi. Olay “ensest” suçuyla mahkemeye taşındı. Birçok kişi tepki gösterdi.

5 Cizreli Mehmet ve Anne Marie düeti! Hiç tanımadığınız insanlarla karaoke yapmanızı sağlayan bir uygulama sayesinde ünlü şarkıcı Anne Maria ile uygulama üzerinden düet yapan Mehmet Ali Şulan bir anda ünlü oldu. Şarkıyı söylerken kendi eklediği Kürtçe kısımlar çok beğenildi ve video binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

6 Cizreli Mehmet ise ünlü bir şarkıcıyla düet yaptığının farkında değildi. Olay sosyal medyada çok konuşuldu ve bu durum Anne Marie’nin kulağına kadar gitti. Bir konser için İstanbul’a gelen şarkıcı Cizreli Mehmet’i konserine davet etti ve beraber sahneye çıkıp o efsane düeti gerçekleştirdiler.

7 Ebru Şallı görüntüleri ve sevgilisinin evli olması! Sinan Akçıl’la olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen Ebru Şallı ardından Cem Yılmaz’la görüntülendi ve çok konuşuldu. Ebru Şallı’yı gündeme taşıyan en büyük olay ise Snapchat’te yanlışlıkla paylaştığı çıplak fotoğrafı oldu. Arda Turan’la Instagram mesajlaşmalarının ortaya çıkması ise herkesi şaşırtmıştı. Tüm bunlarında ardından son olarak iş adamı Uğur Akkuş’la görüntülendi.

8 Rüzgar Erkoçlar’ın evlenmesi! Cinsiyet değiştirme operasyonlarıyla çok konuşulan Rüzgar Erkoçlar şubat ayında sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlanmıştı. Nişan görüntüleri de birçok kişi tarafından paylaşıldı. Ardından çift eylül ayında evlendi. Çiftin düğünden sonraki ilk gün kuyumcuya gitmesi de olay olmuştu.

9 Sıla-Ahmet Kural aşk! Uzun bir süre sadece dedikodu olarak kalan aşk iddiası siyah-beyaz bu fotoğrafla tescillendi. Ahmet Kural ve Sıla aşkı Ahmet Kural’ın doğum gününde Sıla’nın paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada eğlenceli diyaloglara vesile oldu.

10 Bahar-Nihal Candan kardeşlerin Murat Boz’un da bulunduğu ve Eser Yenenler’in evinden çıkarken görüntülenmesi! Konser sonrası Bahar-Nihal Candan ve başka bir kadınla birlikte Eser Yenenler’in villasında eğlendiği ve sabaha karşı villadan ayrıldığı iddia edilen Murat Boz çok konuşulmuştu.

11 Özellikle Aslı Enver’le olan ilişkisi gündeme geldi ve aldatma iddiaları ortaya atıldı. Ardından ayrılan Aslı Enver ve Burat Boz sebebin bu olmadığını, olaydan 3 hafta önce ayrıldıklarını söyledi. Ayrılık fazla sürmedi ve çift kısa süre sonra barıştı.

12 Amanda Cerny’nin Cafer Lalek’e evlenme teklifi! Yozgatlı Dayı lakabıyla tanıdığımız Cafer Lalek, Snapchat yıldızı olarak tanınan ve aynı zamanda modellik yapan Amanda Cerny’nin Twitter’da paylaştığı bir fotoğrafın altına “Yozgada gelirsen seni bir gün misafir edebilirim” yazdı. Cerny ise bu yoruma cevap vererek herkesi şaşırttı.

13 “Bing çok kötü bir çeviri yaptı, hahaha. Ama anladığım kadarıyla Türkiye’yi ziyaret etmem gerektiğini söylüyorsun” diyen Amanda Cerny’ye Cafer Lalek’in “Türkçen yog mu” cevabı ise sosyal medyayı salladı. Asıl bomba ise Amanda Cerny’nin cevabındaydı; “Benimle evlenir misin?”

14 Itır Esen’in tacının geri alınması! 22 Eylül’de düzenlenen Miss Turkey 2017 Güzellik Yarışaması’nda birinci olan Itır Esen‘in tacı, yarışmadan önce attığı tweetlerin ortaya çıkmasıyla elinden alındı. Attığı tweette 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret ettiği iddia edildi ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçuyla soruşturma başlatıldı. Itır Esen konuyla ilgili ifade verdi.

15 Teyzesi ünlü Türk sinema oyuncusu Itır Esen’de yeğeni için “15 Temmuz bizler için çok önemli, masum insanlarımız hayatlarını kaybetti. Dikkatsizce yazılmış bir sözdü şehitler için. Yaptığı çok büyük bir hata. Ona çok büyük bir ders oldu. Bedelini büyük bir biçimde, küçük yaşta da olsa ödemiş oldu” dedi.

16 Deniz Seki’nin tahliye olması! 2014’de uyuşturucu davası kapsamında hüküm giyen Deniz Seki, haziran ayının başında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye oldu. Şarkıcı, cezaevinden çıkarken beyaz bir güvercini serbest bıraktı.

17 Çıktıktan 2 gün sonra yaptığı basın açıklamasında ise “Sizden bir tek şey rica ediyorum. Bana kilo almış diyebilirsiniz, yorgun gözüküyor diyebilirsiniz. Ama ne olur canımı yakmayın, daha canımı acıtmayın. Biraz daha yumuşak dille bahsederseniz benden… Bazı şeyler canımı acıtıyor.” dedi. Şartlı tahliye edildiği için her hafta polis merkezine giderek imza vermesi gereken Deniz Seki, umreye gitmek için izin alırken sorunlar yaşadı.

18 Alişan-Eda Erol aşkı! 29 Haziran’da nişanlanan şarkıcı Alişan ve sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmediler. Alişan’ın “Herkesin dönüp bakacağı bir kadınla evlenmek istemezdim.

19 Terliğimi de ayağıma getirmesini beklerim.” açıklamalarının yanı sıra Eda Erol’un Alişan’la paylaştığı fotoğrafta göğüs dekoltesini balonla kapatması çok konuşuldu. Son olarak ayrılan çiftin ayrılık sebebinin Eda Erol’un dizilerde rol almak istemesi ve Alişan’ın bunu istememesi olduğu iddia edildi. Ayrıca nişan atıldıktan sonra Alişan’ın takıları geri istediği dedikodular arasında.

20 Şarkıcı Nevin’in Mehmet Ali Erbil’den hamile olduğu iddiası! Yazın Nişantaşı’nda birlikte görüntülenen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Nevin birkaç ay sonra çok büyük bir iddia ile magazin gündeminde yer aldılar. Şarkıcı Nevin Mehmet Ali Erbil’den hamile olduğunu ve M.Ali Erbil’in doğurmasını istemediğini söyledi. İddiasına göre M.Ali Erbil’in, “‘Bebeği hemen aldır, ben hastayım bakamam. O çocuk kaç sene baba görecek. Doğurursan senin hakkında ne söylerler” dediğini iddia etti.

21 “Mehmet Ali’yi çok sevdim, kandım, inandım. Karı koca gibi 3 aydır her gün beraberdik. Sevdiğim adamdan hamile kaldım. Tabii ki doğurmak isteyeceğim. Ama inanın hamile kalacağım aklımın ucundan geçmedi. Adam hasta bir de yaşlı ya doğal olarak ihtimal vermedim” diyen Nevin bebeğini aldırdığını ve sonrasında Mehmet Ali Erbil’in çantasına beş bin dolar attığını iddia etti.

22 Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur’un boşanması! Sevgili oldukları zamandan düğünlerine kadar hep çok beğenilen ve konuşulan çift Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur 2 yıllık evliliklerine Eylül ayında son verdiler ve boşandılar. Boşanmadan önce ayrılık iddialarını yalanlasalar da boşanma kararını Murat Dalkılıç duygusal bir mesajla Instagram’dan paylaştı.

23 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in evlenmesi! 3 yıllık ilişkilerinin ardından Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan düğünle evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in düğünleri çok konuşuldu. Düğün ve sonrasın çiftin evliliğinden çok Burak Özçivit’in damatlığının ve Fahriye Evcen’in gelinliğinin onlardan kısa bir süre önce evlenen Neslihan Atagül-Ozan Doğulu çiftininkine çok benzemesi konuşuldu. Ayrıca saç modelleri de neredeyse aynıydı.

24 Caner Erkin-Şükran Ovalı evliliği! Asena Atalay'la olaylı boşanma davasının ardından Caner Erkin, Şükran Ovalı’yla aşk yaşamaya başlamıştı. Çift 2 Ocak’ta Roma’da evlendi. Ancak evlilik sonrası da Asena Atalay'la yaşadığı sorunlar bitmedi. Asena Atalay, Caner Erkin’in Şükran Ovalı ile evlenmesinden sonra kendisi ve oğlu için nafaka ödemediği iddiasıyla 120 bin ve 461 bin TL’lik icra takibi başlattı.