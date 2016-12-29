2017'DE NE OLACAK?

Birçok ünlü ismin falcılığını yapan Bingül İşlen, Türkiye gündemi, siyasetteki kişiler ve hayranı olduğumuz birçok ünlü isim için 2017 yılının analizini yaptı.

Ünlü falcı Bingül İşlen, Türkiye, siyasetteki kişiler ve ünlü sanatçılar için 2017 analizi yaptı.

Türkiye

Türkiye'nin durumu iyiye gidecek, kriz bitecektir. Barış imzalanacak şuanki durumumuz daha iyi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanımız kısa süreli bir rahatsızlık geçirerek kısa zamanda kendini toplayacak. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak uzun yıllar daha başta kalacaktır. Başkanlık sistemi uygulanacaktır.

Kemal Kılıçdaroğlu

Kendi içerisinde sıkıntıya girecek ve sorunlar oluşacaktır.

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz ayrıldığı eşi Ahu Yağtu ile arasını düzeltecek, görüşmeleri daha sık olacak ama tekrar evlenmeyecek.

Demet Akalın

Demet hanım zirveye fazlasıyla çıkacak ve düşmanları artacaktır. Yeni yılda yenı bir bebek daha bekleniyor.

Ebru Gündeş

Reza Zarrab ile arasına soğukluk girse de boşanmayacak ve Zarrab'ı çok sevdiğini fark edecek ama kendini aile yaşantısı yerine işine verecektir.

Çağla Şikel

2017'de gündeme fazlasıyla gelecek ismi gündemden düşmeyecek. Uzun süre evlatlarına zaman ayıracak ama yeni yıl bomba gibi aşkla geçecek.

Sibel Can

Dışarı da zaman geçirmeyi çok isteyecek, evlatlarıyla zaman geçirip huzuru onlarda bulacak. Yeni çıkaracağı albümle gündeme oturup zirvede kalacak.

Bergüzar Korel

Gündeme dedikolar ile gelecek, ayrılık haberi yalan çıkacak.

Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal

2017 sorunlu başlayacak. Bir süre tatsızlık yaşayacaklar ama ayrılık olmayacak ve 2017 aileye bir bebek hediye edecek.

Burak Özçivit

2017'de dünyaevine girecek mutlu bir yuvası olkacak ve bu mutlu aşktan bir meyveleri olacak.

Seda Sayan

Bu senede gündemde olan ünlülerimiz arasında olacak. Erkan Çelik ile mutlu olacak ve yeni bir işe adım atacak.