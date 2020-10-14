2017'de kapatılmıştı: Dünya devi Booking, Türkiye'ye geri dönüyor

Türkiye'de internet devleri için çıkarılan yasalar meyvelerini vermeye başladı. Dün İsveç merkezli Spotify'ın yayın lisansı alacağını açıklamasının ardından bir son dakika haberi daha geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre,Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking.com'un da Türkiye'de ofis açmayı ve vergi ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Ofis açmak için çalışmalarını hızlandıran şirketin, Türkiye'de elde ettiği cirodan yüzde 7.5 vergi vereceği belirtiliyor. İlgili adımların atılmasından sonra Booking'e erişim engelinin de kaldırılması bekleniyor.

ERİŞİM ENGELİ VARDI Türkiye'de vergi ödemediği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Booking.com'a 2017'de erişim engeli getirilmişti. Siteye Türkiye'den giren tatilciler, otelleri sitede görüntüleyemiyordu. Yurtdışından girişlerde ise otellerin görüntülenmesine bir sıkıntı yaşanmıyordu. Aynı şekilde, Türkiye'den Booking.com'a girenler yurtdışındaki otellere de erişebiliyordu. Şirketin Türkiye'de ofis açması ve rekabet dengesini korumak için vergi ödemeyi kabul etmesinin ardından erişim engelinin kaldırılacağı belirtiliyor.

OFİS AÇACAK Booking.com 'un Hollanda merkezindeki yetkililerinin Türkiye'de Turizm , Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Türkiye'de ofis açması ve vergi ödemesi halinde faaliyetlerine devam edebileceği söylenen Booking.com'un bu yönde çalışmalarını hızlandırdığı vurgulanıyor. Şirketin önümüzdeki günlerde ofis açacağı belirtilirken, cirodan yüzde 7.5 vergi ödemeyi kabul ettiği konuşuluyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) siteyle ilgili dava açmıştı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi sitenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti. Site avukatları karara itiraz etmişti.