2017 LYS başvuruları ne zaman sona erecek? İşte başvuru ücreti

17 Nisan tarihinde sona erecek LYS başvurularI için adaylar ÖSYM aday işlemleri bölümünden veya ÖSYM merkezlerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. LYS sınavına girecek olan adaylar her oturum için 40 TL ödeyecek.

2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında Merkezimiz tarafından yapılan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvuru yapabileceklerdir.

LYS’ler 81 il merkezi ile Lefkoşa’ya ek olarak; Ek’te yer alan ilçeler (LYS’ lerin 81 il merkezi ve Lefkoşa’ya ek olarak yapılacağı ilçe sınav merkezleri listesi)

birden fazla oturumda yapılabilecektir.

Başvuru tarihleri ve ödeme işlemleri:

LYS’lere girme hakkı kazanan adaylardan, LYS’lere başvuru yapmak isteyenlerin, 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında LYS başvurularını yapmaları gerekmektedir. LYS başvuruları ile sınav ücreti bilgileri ÖSYS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan 2017 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 18 Nisan 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

LYS’lerde sınav yapılacak alanlar:

Matematik Sınavı (LYS-1) 11 Haziran 2017 (Pazar) , saat 10.00

Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 10.00

Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 18 Haziran 2017 (Pazar) , saat 10.00

Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) 10 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 10.00

Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) , saat 14.30

DİKKAT!

Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2017-LYS’ler de kısa cevaplı sorular da yer alacak olup kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardır.

2017 ÖSYM BAŞVURU KILAVUZU

Bilgi güncelleme:

ÖSYM başarısız kayıt işleminden sorumlu değildir. Adaylar, başvuru işlemlerini yaptıktan sonra sınava ilişkin bilgilerini (sınav merkezi tercihi vb.), başvuru süresi içinde(4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile değiştirebileceklerdir. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamaz. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme taleplerini içerir dilekçeler işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.

Ek’te yer alan 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, LYS’lere ilişkin tüm ilke ve kuralları, başvuru işlemi aşamalarını kapsamakta olup adaylar, başvuru yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatle incelemelidir.