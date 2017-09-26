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SON DAKİKA2017-2018 AÖF kayıt yenileme başladı | Açık Öğretim Fakültesi

2017-2018 AÖF kayıt yenileme başladı | Açık Öğretim Fakültesi

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2017-2018 AÖF kayıt yenileme başladı | Açık Öğretim Fakültesi
Açık Öğretim Fakültesi, 2017-2018 AÖF kayıt yenileme başvurularının başladığını açıkladı, fakülte AÖF kayıt yenileme kılavuzu yayımladı.

Açık Öğretim Fakültesi, başvuruların 26 Eylül 2017 tarihinde başladığını duyurdu, başvurular 6 Ekim 2017 tarihinde sona eriyor. Ödeme olarak, internet üzerinden ücret ödeyenler için son tarih: 6 Ekim 2017 saat 23:59! Fakülte yayımladığı kılavuza göre başvurular 4 işlem üzerinden yapılacak: Ders seçme, ücret ödeme, kontrol ve kitapları alma. 

AÖF ikinci üniversite başvuruları

İkinci üniversite ön başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna fakülte 24 Nisan 2017 tarihinde başladığını duyurdu. Son başvuru günü ise 25 Ağustos 2017 tarihi.

İkinci üniversite başvuruları ise 5 Eylül 2017 tarihinde başladı, 18 Eylül 2017 tarihinde sona erdi. Fakülte yoğun talepten ötürü başvuruları, 6 Ekim 2017 tarihine kadar uzattı.

İkinci üniversite başvurusunu kimler yapabilir? Örgün/uzaktan eğitimyükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunları başvuru yapabilir.

2017-2018 AÖF sınav tarihleri ne zaman başlıyor?

2017-2018 güz ve bahar dönemi sınav tarihleri netleşti. Buna göre yeni dönemde sınavlar ne zaman başlıyor, 3 ders sınavı ile ne zaman sona eriyor. İşte o tarihler:

Güz dönemi vize sınavı 25 Kasım 2017 tarihinde başlıyor, 26 Kasım 2017 tarihinde sona eriyor.

Güz dönemi final sınavı 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor.

2018 üç ders sınavı 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.

Önemli not: Sınav tarihleri, fakültenin resmi web sitesinde yayınlandı. Sınav tarihlerinin değişiklik sadece Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

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