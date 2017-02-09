2012 yılında Erdoğan'ın 'Bulun' Talimatı Verdiği Öğretmen Yine Kaçtı

2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bulun' talimatı verdiği, 14 yaşındaki çocuğu annesinin yanından kaçıran öğretmen Mesut T. yine kaçtı.

2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bulun' talimatı verdiği öğretmen Mesut T. yine kaçtı.

Sakarya'da, 7 Nisan 2012'de meydana gelen olayda, fen bilgisi öğretmeni olan Mesut T., çarşaf giyip kadın kılığına girerek dişçiye gelen kendisinden 20 yaş küçük öğrencisi 14 yaşındaki A.A.'yı, annesinin yanından kaçırdı.

ERDOĞAN "BULUN" TALİMATI VERMİŞTİ

Ailenin bir televizyon programına çıkması üzerine dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bulun" talimatı verince, 115 gün sonra Kocaeli'nde yakalanan öğretmen, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dosya temyize gönderilirken, Mesut T. ise geçen yıl Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında tahliye edildi. Ancak Yargıtay cezayı onayınca Mesut T. kayıplara karıştı.

Bu arada Mesut T.'nin kaçmadan önce 18 yaşına basan eski öğrencisi A.A. ile evlendiği ve birlikte ortadan kayboldukları belirlendi.