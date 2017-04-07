200 polisle şafak operasyonu

GAZİANTEP'te, 200 polisin katılımıyla 12 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda güvercin kafesine gizlenen 6 kilo esrar ve 1 tabanca ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polisleri eşliğinde zırhlı araçlarla kentteki 12 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Alex' adlı köpekle aramaların da yapıldığı operasyonda koçbaşı ile açılarak girilen evlerde arama yapıldı.

GÜVERCİN KAFESİNDE UYUŞTURUCU VE TABANCA ÇIKTI

Operasyonda Akdere Mahallesi'nde basılan bir evin terasındaki güvercin kafesinde bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda toplam 6 kilo esrar ile bir miktar ateşbuz, hintkeneviri, uyuşturucu hap, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.