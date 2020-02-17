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200 Binlik Doğum Günü

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200 Binlik Doğum Günü
Alişan oğlunun 1. yaş günü için paraya kıydı, muhteşem bir doğum günü partisi düzenledi.

Alişan ve Buse çifti çocuklarının 1. yaş gününde ünlü bir otelde büyük masraflardan kaçmayarak muhteşem bir doğum günü partisi düzenledi. Partiye yakın aile dostları çok sayıda sanatçı arkadaşları katıldı. Onuiryerde altın takarak gecenin en büyük hediyesini Demet Akalın'dan geldi. Sanatçı dostlarından çoğu Burak'a oyuncaklarla hediyelere boğdu. Çağla Şıkel, Demet Akalın, Aslı Hünel, Sarına Hünel, Özlem Yıldız, Selin Ciğerci Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu katıldı.

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