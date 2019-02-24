200 bin liralık alışveriş

'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğunda performansıyla bu yıl çok konuşulan Seda Sayan, Barcelona'ya gitti.

Hem tatil hem de alışveriş yapan şarkıcı, kesenin ağzını açtı. Sayan iddiaya göre lüks mağazaları dolaşıp alışveriş yaparak 200 bin lira harcamış.