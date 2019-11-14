20. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞININ CEPHANELİĞİNDE PATLAMA: 17 YARALI

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 17 personel yaralandı

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen iki ayrı patlamada bir sivil ile 16 askerin yaralandığını, çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Vali Erin, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına gelerek incelemede bulundu.

Komutanlık önünde gazetecilere açıklama yapan Erin, komutanlık yerleşkesi içerisindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini, birinci patlamanın etkisiyle ikincinin de gerçekleştiğini belirtti.

Patlamada, kışla yakınlarındaki evinin balkonunda bulunan bir sivil ile görevli 16 askerin yaralandığını bildiren Erin, "Yaralılardan birinin durumu kritikti çok şükür en son hasteneden aldığımız bilgiye göre onun da durumu iyi. Yaralılar tedavi altında." dedi.

Erin, olayın hemen ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin hızlıca bölgeye ulaştığını aktararak, "İtfaiye araçları çok hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiler. Patlama sonrası meydana gelen yangın çok süratli bir şekilde kontrol altına alındı. Yaralıların da durumu çok şükür iyi." diye konuştu.

Bir gazetecinin patlamanın nedenine ilişkin tespit olup olmadığını sorması üzerine Erin, "Onları daha araştırıyoruz, tespit ediyoruz. İçeride, bu mühimmattan meydana gelen bir teknik sebepten olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı. Erin, her iki patlamanın da aynı depoda meydana geldiğini sözlerine ekledi.

MSB: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, patlamada yaralananları ziyaret etti.

Orgeneral Ümit Dündar ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesine geldi.

Dündar ve Erin, hastanede tedavi altına alınan 17 yaralının sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Patlamadan etkilenen sivil vatandaşın kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğu, yaralı 16 askerin ise taburcu olabilecek durumda olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY PATLAMAYA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile telefonda görüştü.

Oktay, Bakan Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler ve Vali Erin'den patlamaya ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaralanan askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.