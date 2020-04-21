  • BIST 97.978
  • Altın 379,479
  • Dolar 6,9643
  • Euro 7,5388
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Türkiye'nin Kurtarma Operasyonu Başladı!

20 Nisan Covid-19 Verileri

»
20 Nisan Covid-19 Verileri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise, 2 bin 140'a yükseldi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, 1454 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam entübe hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı ise 13 bin 430 olarak açıklandı

'EN AZ VİRÜS KADAR ISRARCI OLMALIYIZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız" mesajını paylaştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye Başkanı ve Eşine Silahlı Saldırı20 Nisan 2020 Pazartesi 11:43
  • MEB'den 100'üncü Yıla Özel Marş20 Nisan 2020 Pazartesi 11:27
  • Flaş... Flaş... Türkiye'nin Kurtarma Operasyonu Başladı!20 Nisan 2020 Pazartesi 11:26
  • Jandarmaya Ateş Açıldı!20 Nisan 2020 Pazartesi 10:45
  • Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı20 Nisan 2020 Pazartesi 10:30
  • Sokağa Çıkma Yasağı 4 Gün Mü Olacak?20 Nisan 2020 Pazartesi 10:25
  • This is The Matrix Pandemi Kardeşim!19 Nisan 2020 Pazar 18:58
  • Google Hırsızı!19 Nisan 2020 Pazar 16:30
  • Yılın Aşk Bombası Patladı19 Nisan 2020 Pazar 13:44
  • Flaş... Flaş... Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem19 Nisan 2020 Pazar 11:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim