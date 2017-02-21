20 bin öğretmenin atama işlemi mart ayında başlıyor

Başbakan Binali Yıldırım, "Son dönemde bazı ülkelerde ırkçı ve ayrımcı söylemler yükseliyor. İsrail Meclisi'nin ezan kısıtlaması, Avrupa'daki İslam karşısı söylemler tehlikeli gelişmelerdir"dedi. Başbakan Yıldırım, 20 bin 127 öğretmenin atama işleminin ma

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. "Görüyorsunuz döviz kurundaki iniş devam ediyor. Yukarı çıktığında yaygara yapanlar aşağı doğru inince sus pus" diyen Başbakan Yıldırım'ın konuşmasınnı satır başları şöyle: DEAŞ terör örgütü bizim için ne kadar büyük tehditse Asya, Avrupa, ABD için de tehdittir. Bütün terör örgütlerinin hedefi insandır.

IRKÇILIK TEPKİSİ: BİNDİĞİMİZ DALI KESMEYELİM

Bugün bizim kapımızı çalan tehdit yarın bunların sırtını sıvazlayanların da kapısını zorlayacaktır. Son dönemde bazı ülkelerde ırkçı ve ayrımcı söylemler yükseliyor. İsrail Meclisi'nin ezan kısıtlaması, Avrupa'daki İslam karşısı söylemler tehlikeli gelişmelerdir. Bunların hepsi nefret suçlarını beslemekte, evrensel insani değerleri yok etmektedir. Birlikte yaşama kültürünü yok etmektedir. Buradan bütün ülkelere çağrıda bulunuyorum. Birlikte barış içinde yaşayacağımız başka dünya yok. Bindiğimiz dalı kesmeyelim. Bu ırkçılık hastalığına kapılmadan, insanlığın huzuru için elimizi biraz daha taşın altına koyalım.

EDİRNE'DEN KARS'A DEĞİL, ALMANYA'DAN KARS'A

Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın tertip ettiği Memleket Sevdalıları Evet Diyor programına katıldım. Buradan açıkça ifade ediyorum ki, gurbetteki kardeşlerimizin gözünde hasret dolu memleket sevdasını gördük ve çok duygulandık Ne dediler biliyor musunuz: Burada seçimler Türkiye'den önce başlayacak. Biz daha şanslıyız. Bizim rengimiz belli. Önceden "Edirne'den Kars'a" derdik. Şimdi değişti; Almanya'dan Kars'a oldu Bir kez daha gördük ki, mesele memleket meselesi ise gerisi teferruattır. Uğradığımız her durakta sizlerin 15 Temmuz'da yazdığı milli irade destanı konuşuyor Avrupa'da. Şimdi bu destanı taçlandırma vakti geliyor. Milli iradeyi tanklar, uçaklar, darbeci teröristler karşısında aslanlar gibi müdafa ettik. Artık sandığa gidip, milli iradeyi garanti altında daha da etkin kılacağız.

"KANDİL'E SELAM DURANLARI MİLLETE SELAM DURMAYI ÖĞRETMEK İÇİN EVET"

Parolamız belli, durmak yok yola devam. Maltalı mevkidaşımızla ikili görüşmelerimiz oldu. Ziyaretimizin amacı ticari ilişkilerimizi geliştirmekti. Yurt dışında bir sonraki durağımız Münih oldu. Birçok ikili görüşme gerçekleştirdik. Size gurbetteki kardeşlerimizin selamını getirdik. Almanya'daki vatandaşlarımız şehit analarına, gazilerimize, askerimize, polisimize selam gönderdiler. Kandil'e selam duranları millete selam durmayı öğretmek için evet! Siz bakmayın hayır türküsüyle milletin içini karartan bu felaket tellallarına! Yahu bu referanduma evet deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa evet der. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına teperler mi? FETÖ hayır kampanyası yapıyor. Bunlar memleketin yararına olacak bir şeye evet derler mi? O yüzden hayır diyorlar. 2017'ye çok hızlı girdik. 2016 yılında yaşadığımız acı tecrübeleri unutmadan yolumuza devam ediyoruz.

"DÖVİZ DÜŞERKEN SUS PUS OLDULAR"

2016'nın sonunda aldığımız kararlar etkisini göstermeye başladı. Görüyorsunuz döviz kurundaki iniş devam ediyor. Yukarı çıktığında yaygara yapanlar aşağı doğru inince sus pus. İstihdam seferberliğini başlattık. 2017'ye çok hızlı girdik. 2016'da yaşadığımız acı tecrübeleri unutmadan yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişini hiç kimse engelleyemez. Türkiye adımlarını çok sağlam atıyor. Her şeye rağmen istikrarı koruyor. 2016'da uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 56'sını 15 Temmuz'dan sonra aldık. Sadece bu oran bile AK Parti hükümetlerinin güveninin artarak devam ettiğini göstermeye yeter. Yatırımlarımız da, reformlarımız da 2017'de devam edecek. Büyüme eğilimini artıracağız. Küresel kriz döneminde dahi 7 milyon vatandaşımıza iş, aş sağladık. Son dönemde ufak tefek olumsuzluklar yaşandı. Bunlar geçeci, aşıyoruz. Aldığımız kararlar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Yukarı çıkarken yaygara yapanlar, sus pus. Cumhurbaşkanımızla birlikte işadamlarıyla toplantı yaptık, istihdam seferberliği başlattık. İnşallah 2017 istihdamda seferberlik yılı olacak. Hükümet olarak biz de destek adımlarımızı attık, işe girecekleri destek olmak için vergi kolaylığı, işletmelerin finansmana erişimi gibi imkanlar getirdik. Stratejik önemi olan sektörlerde süper teşvik uygulamasını başlattık. İşletmelerimize verdiğimiz destekleri arttırarak bir pakette topladık. Kurumlar vergisi indirimiden Gümrük Vergisi muafiyetine, işverene sigorta primi desteğine kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Şimdi de KOBİ'lerimize ve esnafımız başta olmak üzere nakit ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi garanti fonu teminat vermek suretiyle kredi kullandırılabilecek. Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerine gittik.

ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. 20 bin 127 öğretmenin atamasını yapmaya karar verdik. Mart ayında işlemler başlıyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Dün Bakanlar Kurulumuzu Beştepe'de yaptık. Türkiye'nin bölgesiyle ilişkilerini geniş çerçevede uluslararası ilişkileri ele aldık. Münbiç ve Rakka'yı konuştuk. Terör örgütünün adı ne olursa olsun, bunların topunu bu ülkeye tehdit olmayacak şekilde kökünü kazıyacağız. Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar şunu iyi bilsin, bizim için PKK eşit, YPG eşit, FETÖ eşit, DEAŞ. Hepsi aynı derece terör belasına batmış katiller sürüsüdür. Bunların hepsiyle amansız mücadelemiz devam edecek.

El Bab'da şehrin tamamı kontrol altına alındı. Temizlik harekatı yapılıyor. Şehirde güvenliği tam sağlanması bir miktar zaman alacak. Devleti FETÖ denen illetten temizlemek için aralıksız çalışıyoruz. ABD'li yetkililerle FETÖ elebaşının iadesi için görüşmeler devam ediyor. Yeni yönetimin daha anlayışlı ve duyarlı olacağını görüyoruz. FETÖ gelecek, hesap verecek. PKK, kış aylarında yediği darbelerle başını kaldıramaz hale geldi. Bölücü terör örgütleri tamamen yok oluncaya kadar bu mücadele sürecek. Türkiye 15 yıldır kontrollü bir hızla ilerleme sağlıyor. Lafların değil, icraatların mimarı olan AK Parti ile çok yönlü kalkınma politikası tıkır tıkır uygulanıyor. Küresel, ekonomik daralmalar, bölgesel siyasi belirsizlikleri dikkatle takip ediyoruz. Ülkemizin asgari düzeyde etkilenmesi için gerekli gayreti gösteriyoruz.