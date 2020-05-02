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2 Yıl Sonra Bursa'da Ortaya Çıktı!

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2 Yıl Sonra Bursa'da Ortaya Çıktı!
BURSA’da doğa fotoğrafçılığı yapan Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından çiftçilerin fark ettiği ayağında halka bulunan bir leyleğin hikayesini anlattı.

 Halkada bulunan rakamları çözmek için yardım aldığı Yunan kuş araştırmacısı Eva Stest’in leyleğe halkayı takan kişi olduğu, adının ‘Zoi’ olduğu belirtilen hayvana ise 2 yıldır ulaşılamadığı ortaya çıktı.
Bursa’da doğa fotoğrafçılığı yapan, Yaren leylek ile Adem Amca’nın yıllardır buluşmasını görüntüleyen Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yürek ısıtan bir hikaye paylaştı. Tüydeş, bir çiftçinin kendisini arayarak ayağında halka olan bir leylek gördüğünü söylemesi üzerine Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyüne gitti. Çiftçilerin de yardımıyla leyleği fotoğraflamayı başaran Tüydeş, ayağındaki halkayı da görüntüledi.

YUNANİSTAN’IN ACARNANİA ŞEHRİNDE HALKALANMIŞ

TÜYDEŞ’E YUNANİSTAN’DAN TÜRKÇE TEŞEKKÜR

Bu tesadüf üzerine rakamlardan emin olmak için grafik programlarında farklı teknikler deneyen Tüydeş ve Stest, saatler süren çalışmaların ardından rakam grubundan emin oldu. 8 Haziran 2018'de bacağına halkayı taktıktan sonra yuvasına koyduğu leylekten tesadüfen 2 sene sonra haber alan Yunanlı Stest, büyük bir sevinç yaşadı. Tüydeş ise Yunan Kuş Halkalama Merkezi’ne bu durumu attığı bir maille bildirdi. Çiftçilerin beslediği leyleğin güvende olduğunu ve yakında Yunanistan’a uçacağını belirten Tüydeş’e Yunan Kuş Halkalama Merkezi Türkçe olarak bir teşekkür maili gönderdi. Leyleğin ayağına halkayı takan Eva Stest ise Tüydeş ile leyleğin bilgilerini paylaştı. İsminin Zoi olduğu öğrenilen leylekten 2 senedir hiç haber alamadıklarını belirten Stest, Alper Tüydeş’e bu sene halkaladıkları bir leyleğe kendisinin adını vereceklerini söyledi.

‘YABANCI KUŞÇULAR BANA YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DEMEYE BAŞLADI’

Yaşadığı olayın ardından Alman kuş araştırmacılarının da kendisine ulaşarak, ‘Sarı halkalı leyleklere dikkat eder misin’ dediğini ifade eden Tüydeş, "Yabancı kuşçular bana ‘Yüzüklerin efendisi’ demeye başladı. Güzel bir tesadüf yaşadık. Bir leyleğe Alper ismini vereceklerini söyleyen Eva’ya ‘Bu sene üçüncü bir halkalı leylek daha bulursam, çocuğuna Alper ismini koy’ diyerek karşılık verdim. Yunan kuşçular halkaladıkları leyleklerden hiç haber alamıyorlar ve benim onlara haber vermemden çok mutlu olmuşlar. Leylek Zoi, birkaç gün köyde kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Umarım gittiği yerde iyidir. Yaşadığım olay bana doğayı ve hayvanları bir kere daha sevdirdi” dedi.

Halkadaki yazıların kirlendiğini ve rakamların okunmadığını fark eden Tüydeş, kuşlarla ilgili bilgilerin paylaşıldığı sosyal medya sayfasında, sadece 5 haneli rakam içerisinden '230' rakamını çözdüğünü belirterek, halkanın fotoğrafını paylaşıp yardım istedi. Bu paylaşımı gören Yunanlı Kuş Araştırmacısı Eva Stest, Tüydeş’e ulaşarak renkleri ters çevirme tekniğiyle halkadaki ilk ve son rakamı buldu. 5 ile başlayıp 230 ile devam eden kodun son rakamının ise 6 olduğunu belirleyen Stest, Tüydeş’e Yunanistan’ın Acarnania şehrinde bulunan Lesini’de bu rakam grubuna kayıtlı bir leylek olduğunu ve halkayı da kendisinin taktığını söyledi.

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