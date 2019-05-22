2 TERÖRİST TUTUKLANDI

TBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 terörist tutuklandı.

TBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 terörist tutuklandı.