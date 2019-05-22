TBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 terörist tutuklandı.
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- DAVUTOĞLU'NDAN YENİ ÇIKIŞ
- YENİ ASKERLİK SİSTEMİ
- İBB'DEN AKŞENER'E YANIT
2 TERÖRİST TUTUKLANDI
TBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 terörist tutuklandı.
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2 TERÖRİST TUTUKLANDITBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 terörist tutuklandı.
BİR ADAY DAHA SEÇİMLERDEN ÇEKİLDİ31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy alan BTP İstanbul Adayı Selim Kotil, 23 Haziran'da yapılacak seçimden çekildiğini açıkladı.
HUAWEI GOOGLE SORUNUPeki alınan karar ile 90 gün sonra Android desteğini kaybetmek ile karşı karşıya kalan Huawei kullanıcılarını neler bekliyor?
VİDEO GALERİ
- 16:03 - İMAMOĞLU SÖZ VERDİ
- 15:36 - 2 TERÖRİST TUTUKLANDI
- 15:05 - BİR ADAY DAHA SEÇİMLERDEN ÇEKİLDİ
- 14:59 - HUAWEI GOOGLE SORUNU
- 14:53 - KÖPRÜDE İNTİHAR
- 14:43 - İMAMOĞLU KAMPANYAYI AÇIKLADI
- 14:37 - YENİ EĞİTİM SİSTEMİ AÇIKLANDI
- 14:34 - TOZ GELİYOR
- 14:29 - TÜLİN ŞAHİN "ÇOK MUTLUYUM"
- 14:21 - SEVCAN ORHAN TABURCU OLDU
- 14:15 - SİNEM'İN ÇILGIN İSTEĞİ
- 13:56 - BEN NEYSEM OYUM
- 13:48 - DAVUTOĞLU'NDAN YENİ ÇIKIŞ
- 13:45 - YENİ ASKERLİK SİSTEMİ
- 13:38 - İBB'DEN AKŞENER'E YANIT
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