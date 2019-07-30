2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İHA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Merkez kırsalında bugün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."