2 ŞEHİDİMİZ VAR!

İdlib'den acı haber geldi. Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş ve Uzman Onbaşı Şükrü Elibol Şehit oldu. İki askerimiz ise yaralı

TSK unsurlarına hava saldırısı düzenleyen Esed rejimi hain bir hava saldırıs yaptı. Saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu , 2 askerimiz ise yaralandı. Ateş altına alındığı ve alınmaya deva edliğini ön plana atarak çunlar açıklandı...

''Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de açil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayaktır.''

''Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, bir hava savunma füze sistemi, bi ZU-32 uçaksavar, bir tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, ün tankın ele geçirildiği, 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.''