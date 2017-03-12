2 milyon kişi merakla bekliyordu..Az önce yayınlandı!

Tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saat 10.00'da başlayan YGS sona erdi. Adaylar sınav salonlarına saat 09.00'dan itibaren alınmaya başlandı. Sınav saat 10.00'da başlamasına rağmen bu yıl ÖSYM kural değişikliğine giderek, salona aday alımlar

YGS sorular ve cevaplardı da biraz önce açıklandı. Kural değişikliğinden haberi olmayan ve saat 10.00'a kadar alınacağını düşünen 2'si erkek 4 aday saat 09.49'da İsmet İnönü İlkokulu'nda sınava girmeye gelince yetkililer tarafından sınav salonuna alınmadı. Adayların itirazına rağmen ÖSYM yetkilisi, saat 09.45'i geçtiği için sınava girmelerine izin vermedi. Bunun üzerine bir genç kız gözyaşlarına boğularak evraklarını yırttı. Dakikalarca okulun bahçesinde ağlayan genç kız, daha sonra okuldan ayrıldı.

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http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/YGS/YGSkitapcik12032017.pdf