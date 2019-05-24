2 KAVUN 280 BİN TL

Japonya'da gerçekleştirilen bir müzayedede iki kavun 280 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde gerçekleştirilen müzayedede, iki adet kavun rekor fiyata satıldı. Cuma günü Sapporo şehrindeki toptan satış pazarında açık artırmaya çıkan toplam bin adet Yubari marka kavundan ikisi, 5 milyon yene (yaklaşık 280 bin lira) alıcı buldu.Rekor fiyata ulaşmak için tekliflerin hızla yükseldiği açık artırmada, içecek üreticisi Pokka Sapporo rekor teklifi veren taraf oldu. Açık artırmayı kazanan firmanın başkanı Yoshihiro Iwata, kavunların yetiştiği yer olan Yubari şehri ekonomisine katkı sağlamak için yüksek fiyata kavunları satın aldığını söyledi. Rekor fiyata alıcı bulan kavunların, cumartesiden çarşambaya kadar Sapporo şehrinde sergileneceği öğrenildi.