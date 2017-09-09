2. el otomobil alacaklar dikkat

İkinci el oto piyasasında yaz dönemi sonrası hareketlilik devam ederken, galericiler vatandaşları araçlarını satış sonrası güvenilir ve muhatap bulacakları yerlerden almaları konularında uyardı.

İkinci el araç alacakların, satış sonrası yaşayabilecekleri sorunların en az indirilmesi için araç alımlarının güvenilir kurum ve galerilerden yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Öte yandan hem konfor hem de trafikte rahat seyir edebilmek için otomatik şanzımanlı araçların sayısının günden güne artış gösterdiği belirtildi.

"İyi bir araba için 40 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor"

20 yıldır galericilik sektöründe olduğunu dile getiren Ahmet Çalım, "2017 yılı itibariyle yaşı ve modeline göre 25 bin ile 30 bin TL’nin altında olan arabalar iyi arabalar değil. Yani alıcı insanların iyi bir araba alabilmesi için bu rakamların üzerine çıkarak, en azından bir 40 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Aksi halde hem model yaşı yüksek olduğu için hem de kilometresi fazla olacağı için teknik ve donanımsal olarak araçta sorun yaşayabilir. Bu da günümüz şartlarına göre maddi olarak alıcıyı zorlayacaktır" dedi.

"Otomatik şanzıman, manueli geçti"

Çalım, son zamanlarda özellikle otomatik arabalara oldukça rağbet olduğunu belirterek, “İstanbul trafiğinden dolayı insanlar otomatik arabayı tercih ediyordu. Ancak artık Edirne’de de otomatik araç kültürü artış gösterdi. Ancak kent genelinde yaşadığımız bir sorun da otomatik araç şanzıman ustasının azlığı ve olmaması. Otomatik araç arıza yaptığı zaman araç sahibi için oldukça sıkıntı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu bir güven meselesi"

2. el araç alacakların galericilere daha çok güvendiklerini hatırlatan Çalım, "Bazı müşteriler geliyor ben galericiden araba almam diyor, bazı müşteriler ise tam tersi ben galericiden araba alırım diyor. Çünkü galericiler kötü araba alıp satmaz mantığındalar. Artık zaten ekspertizler var. Bu bir güven meselesi. Bilinçli müşteriler genelde galericilere güveniyorlar. Bazı insanlar internetten araba buluyorlar, alıyorlar. Ancak 3-5 ay sonra araçta sıkıntı çıktığı zaman kendilerine muhatap bulmakta güçlük çekiyorlar. Galeride böyle bir sorun yok. Her zaman araçlarımızın arkasında duruyoruz. Bazı sorunlar yaşandığı zaman biz kendimiz yaptırıyoruz" diye konuştu.

"Sokaktan araba almasınlar"

Çalım, 2. el oto satışında yaşanan en büyük sorunların internet ortamında ya da sokakta alınan araçlarda meydana geldiğini dile getirerek, "Bizim sıkıntımız şu, dışarıdan çok alıp satanlar var. İnternetten çok fazla kayıt dışı alıp satılıyor. İnsanlarımız mağdur olmamak için bu şekilde araç almamalarını öneriyoruz. Çünkü bir sorun olduğunda hem muhatap bulamayacaklar, bulsalar bile ‘Ne yapalım ben de aldığımda öyleydi’ denecek. Sorunlarını çözemeyecekler. Arabaları galericilerden alsınlar, sokaktan araba almasınlar" dedi.