2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ!

İngiltere'de, biri 3 yaşında biri 16 aylık olan iki kızını, erkeklerle para karşılığında ilişkiye girmesini engelledikleri gerekçesiyle boğarak öldüren kadın hakkında karar verildi.

İngiltere'de, 3 yaşındaki kızı Lexi Draper ve 16 aylık kızı Scarlett Vaughan'ı, erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini engelledikleri gerekçesiyle boğarak öldüren cani anne için karar verildi.23 yaşındaki Louise Porton'a, bugün çıkarıldığı mahkemece 32 yıl hapis cezası verildi.Davaya bakan savcı, kızlarını 18 gün arayla öldüren cani annenin, hastanenin güvenlik elemanına telefon numarasını verdiğini ve adamla yaklaşık 87 kez mesajlaştığını söyledi.Sağlık ekiplerinin çocuğa müdahale ederken annenin aşırı derecede soğukkanlı olması şüphe uyandırdı.Olayı soruşturan savcı, yaptıkları çalışmalarda annenin sürekli çocuklarını evde yalnız bırakıp erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini ve arkadaşlarına devamlı ''Bu çocuklar bana yük oluyor, bir şeyler yapıp onlardan kurtulmalıyım.'' dediğini belirtti.