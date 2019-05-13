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"2 Bin evlilik teklifi aldım"

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"2 Bin evlilik teklifi aldım"
Oyuncu Şilan Makal, Radio Slow Time'da Senem Aydın'ın sunduğu 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk oldu.

'Yeni Gelin' dizisine ilk başladığı dönem değişik tepkiler aldığını söyleyen oyuncu, "İlk bölümlerde kötü karakter olarak diziye başladım. Sokakta, 'Dilan yılan' diyorlardı...
Başta kendimi kötü hissettim. Sonra oyuncu koçum ve sevdiklerim, 'Bu senin başarılı olduğunu gösteriyor' dediklerinde hoşuma gitti" diye konuştu.
Sosyal medyadan evlilik teklifleri aldığını söyleyen Şilan Makal, ''İki bine yakın teklif geldi'' dedi.

Ünlü isimlerin de DM'den kendisine yürüdüğünü belirten oyuncu, ''Bazen aralarında tanıdık isimler oluyor. Ama sosyal medyadan biriyle arkadaşlık kurmak bana sahte geliyor. Mesajlara cevap vermiyorum'' açıklamasını yaptı.
Şilan Makal, "Evlilik size yakın mı?" sorusuna ise, "Gerçek hayatta hiç evlilik teklifi almadım. Daha küçük olduğumu düşünüyorum. Böyle şeylerin planlaması olmuyor" cevabını verdi.
'ROL İÇİN 50 KİLO ALIRIM'
Yeni projesi için seçici davrandığını söyleyen oyuncu, rol için yapabileceği fedakarlıkları da anlattı: “Zayıflayabilirim de, 50 kilo da alabilirim. İnandığım proje olması gerekiyor" diye konuştu.

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