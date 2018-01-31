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1987'den Beri İlk!

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1987'den Beri İlk!
Dolar endeksi %3 oranında düşerek 1987 yılından beri en kötü ocak ayını geçiriyor.

Dolar endeksi son olarak 2014'e görülen 90 seviyesinin altında seyrediyor. 
 
ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin geçen hafta zayıf dolardan endişeli olmadığını belirtmiş, ertesi gün ise güçlü doların ülkenin çıkarları için en iyisi olduğunu ifade etmişti. 
 
Başkan Donald Trump ise sonrasında yaptığı açıklamada güçlü dolardan yana olduğunu vurgulamıştı. Dolar endeksi 2017 yılında %11 oranında gerilemişti. 
 
ABD Merkez Bankası (Fed) bugün faiz kararını açıklayacak. Faiz artış beklentisi düşük olsa dahi analistler bu sene Mart'ta başlamak üzere en az 3 faiz artışı öngörüyor. Faiz artışlarının doları desteklemesi nedeniyle güçlenen dolar görülebileceği belirtiliyor. 

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